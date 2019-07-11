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На стеклянном мосту в Киеве заметили трещину: опубликованы фото и видео
Ранним утром 11 июля в Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту снова была замечена трещина. На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы.
Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.
Из-за чего это случилось и влияет ли это на снижение устойчивости путепровода — неизвестно, сообщает Информатор.
Причиной такой ситуации могло стать то, что некоторые граждане ездят по пешеходно-велосипедному мосту на автомобилях. Как писали «ФАКТЫ», недавно на мост попытался заехать очередной автомобилист. Перед этим на мост заехал «Мерседес», водитель которого лишался прав управлять автомобилем.
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