Общество и люди

Медом намазано: в Киеве еще один водитель попытался выехать на стеклянный мост (фото)

В Киеве на новый стеклянный мост, где установили уже восемь камер видеонаблюдения, попытался заехать очередной автомобилист.

Как сообщает Depo. Киев со ссылкой на Муниципальную охрану, попытку заезда на пешеходно-велосипедный переход между парками «Владимирская горка» и «Хрещатый» предотвратил наряд охраны парка. Водитель попытался выехать на мост со стороны Владимирской горки.

На место вызвали полицию, на водителя, который мог быть нетрезвым, составлен административный протокол.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на стеклянный мост в Киеве заехал «Мерседес», водитель которого лишался прав управлять автомобилем.

Также на мосту «отметились» мотоциклист и тяжелая коммунальная техника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter