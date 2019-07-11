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Свитолина — Халеп: где смотреть полуфинал Уимблдона
В четверг, 11 июля, лучшая теннисистка страны одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, сыграет в полуфинале Уимблдона — одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 49,4 млн долларов. Начало — в 15:00 по киевскому времени.
Соперницей нашей соотечественницы будет хорошо известная ей экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп (7-я), с которой Элина семь раз встречалась на кортах в официальных соревнованиях. И преимущество в очных противостояниях на стороне украинки — четыре победы против трех у соперницы. Правда, последняя встреча осталась за Симоной: в феврале нынешнего года Халеп не пустила Свитолину в финал турнира в Дохе (Катар), одержав победу — 2:1 (6:3, 3:6, 6:4).
Букмекеры видят фаворитом в предстоящем поединке, который пройдет на центральном корте Уимблдона, румынскую теннисистку. К примеру, Parimatch принимает ставки на победу Халеп с коэффициентом 1,40, в то время как выход в финал Свитолиной оценивается в 3,05.
11 июля (четверг)
Уимблдон (трава)
Элина Свитолина — Симона Халеп 15:00 Евроспорт 2 (Россия), ESPN (США), RDS (Канада), BBC One (Великобритания)
Добавим, что ранее на Уимблдоне Элина дальше четвертого раунда не проходила, а также стала первой из наших соотечественников, кому удалось пробиться в полуфинал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самую титулованную теннисистку мира оштрафовали на Уимблдоне на круглую сумму.
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