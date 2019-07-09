Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона: видеообзор матча

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая восьмую строчку в мировом женском рейтинге, легко разобралась с чешкой Каролиной Муховой (68-я) — 7:5, 6:4 и вышла в полуфинал Уимблдона, одного из четырех турниров серии «Большого шлема».

Соперница нашей соотечественницы в предыдущем раунде сенсационно выбила из турнира третью ракетку мира свою соотечественницу и тезку Каролину Плишкову, поэтому легкого матча для одесситки не прогнозировалось. Теннисистки встречались между собой на турнирах один раз — в феврале этого года Элина в двух сетах обыграла чешку в четвертьфинале турнира в Дохе (6:4, 6:2).

Перед поединком с Муховой одесситка, первой из украинок пробившаяся в четвертьфинал Уимблдона, отметила, что наконец-то она не ощущает последствий травмы и может демонстрировать свою лучшую игру. Элина начала матч с выигранного гейма на подаче соперницы, но затем что-то пошло не так. Собраться одесситке удалось при счете 3:5 в пользу Каролины, и четыре подряд выигранных гейма позволили нашей соотечественнице повести в счете.

Вторая партия также началась для Свитолиной не очень удачно, но после двух проигранных розыгрышей украинка вновь собрала волю в кулак и, взяв пять геймов подряд, вышла вперед, а затем и довела поединок до общей победы — 7:5, 6:4.

«Это невероятные ощущения. Это первый полуфинал для меня и, честно говоря, я не ожидала, что это произойдет здесь. Это приятно и я уже с нетерпением жду его. Мне пришлось биться с Муховой за каждое очко, использовать свои шансы и просто пытаться перебивать мячи через сетку», — поделилась эмоциями Свитолина после исторического для себя матча.

Добавим, что выход в полуфинал, который стал для нашей соотечественницы первым в карьере на турнирах серии «Большого шлема», принес Элине солидные призовые в размере 746,5 тысячи долларов. Соперницей Свитолиной в борьбе за финал станет румынка Симона Халеп, обыгравшая обидчицу Даяны Ястремской китаянку Шуай Чжан (50-я) — 7:6 (4), 6:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что cамую титулованную теннисистку мира оштрафовали на Уимблдоне на круглую сумму.

Фото Jimmie 48

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