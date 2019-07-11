Путин покупает европейских политиков целыми партиями: разгорелся новый громкий скандал

Мир

В Европе разразился новый громкий скандал в связи с тайным финансированием Москвой политических сил, которых принято называть популистами, евроскептиками или «друзьями Путина». В этот раз внимание всех СМИ приковано к Италии. Американское интернет-издание Buzzfeed опубликовало аудиозапись и ее расшифровку, сделанную в октябре 2018 года в московском отеле «Метрополь». Эти материалы дают основания обвинять руководство итальянской правопопулистской партии «Лига» в сговоре с Кремлем. Была разработана схема, которая позволяла получить «Лиге» 65 миллионов долларов от России в партийную кассу.

Реакция на опубликованные материалы последовала незамедлительно. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини (на фото в заголовке), лидер «Лиги», решительно отвергает обвинения. «Я никогда не получал из России ни одного рубля, доллара, евро или литра водки», — заявил итальянский политик 10 июля.

Однако запись, имеющаяся в распоряжении Buzzfeed, позволяет в этом усомниться.

Но давайте расскажем все по порядку. На Западе последние пять лет то и дело обвиняют Кремль в том, что он проводит целенаправленную политику, нацеленную на развал Евросоюза, или, по крайней мере, на внесение раскола в ряды ЕС. Стратегия Москвы заключается в том, чтобы добиться отмены санкций, введенных Брюсселем в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году и активную поддержку Кремлем сепаратистов на востоке Украины.

Президент России Владимир Путин и его советники методично финансируют в различных странах ЕС партии, которые в благодарность за это открыто призывают отказаться от санкций. Популисты указывают на то, что политика давления на Москву не приносит желаемого результата, а страдают простые европейцы. Евросоюз несет миллиардные убытки из-за различных торговых запретов.

Первый скандал в связи с тайным финансированием евроскептиков вспыхнул еще в 2014 году во Франции. Тогда выяснилось, что националистическая партия «Национальный фронт», лидером которой является с 2011 года Марин Ле Пен, получила в российских банках кредиты на сумму 11 миллионов евро. Деньги пошли на избирательную кампанию «Национального фронта». И Ле Пен их отработала сполна. Кредиты партия не вернула до сих пор. Зато Марин открыто одобрила аннексию Крыма и не раз поддерживала и продолжает поддерживать Кремль по «украинскому вопросу». Деньги «Национальный фронт» получал через финансовые структуры, контролируемые миллиардером Геннадием Тимченко, который входит в ближайшее окружение Владимир Путина и находится во всех санкционных списках ЕС и США. Куратором отношений между Кремлем и «Национальным фронтом» был специальный представитель президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков.

Скандал не помешал партии Марин Ле Пен добиться большого успеха в мае 2019 года на выборах в Европарламент. «Национальный фронт» (или «Национальное объединение») занял первое место во Франции, обойдя партию президента страны Эммануэля Макрона «Республика на марше». И если раньше Ле Пен отрицала любое финансирование со стороны Кремля, то теперь она заявила, что полученные кредиты никак не влияют на ее «патриотическую позицию».

Следующий скандал грянул уже в этом году. И произошло это в Австрии. Появилась видеозапись тайной встречи председателя Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и главы парламентской фракции АПС Иоганна Гуденуса с некой россиянкой, которая выдавала себя за племянницу миллиардера Игоря Макарова. Она предложила австрийским популистам щедрое финансирование в обмен на выгодные ее компаниям контракты. Позже выяснилось, что бизнес-леди оказалась подставной фигурой. Однако сам факт того, что лидеры АПС были готовы ради российских денег пойти на грубое нарушение австрийских законов, привел сначала к развалу правящей коалиции в стране, затем отставке правительства Себастьяна Курца и назначению досрочных парламентских выборов.

Однако это скандал не помешал АПС успешно пройти в новый состав Европарламента и вступить в объединение евроскептиков, которое создали Марин Ле Пен и… Маттео Сальвини.

Господин Сальвини впервые был избран депутатом Европарламента в 2004 году. Уже тогда он выступал против усиления централизации Евросоюза. В 2014 году итальянский политик со своими однопартийцами поддержал аннексию Крыма и выступал против введения санкций против России. Весной 2018 года «Лига» добилась большого успеха на парламентских выборах в Италии. Она вошла в правящую коалицию с партией «Пять звезд», которая также разделяет популистские идеи. Сальвини 1 июня 2018 года занял пост главы МВД и вице-премьера Италии.

И вот в октябре 2018 года итальянская делегация прибыла в Москву. На встрече в «Метрополе» Сальвини лично не присутствовал. Зато там был его давний и ближайший помощник Джанлука Савойни. Итальянская сторона была представлена еще двумя политиками. С российской стороны также было три человека. Идентифицировать их по голосам со стопроцентной точностью Buzzfeed не удалось. Однако издание полагает, что это были известный российский политолог Александр Дугин, один из идеологов так называемого «проекта Новороссия» и координатор Либеральной платформы партии «Единая Россия» Владимир Плигин.

Маттео Сальвини и Джанлука Савойни на Красной площади в октябре 2018 года

Примечательно, что накануне, 17 октября 2018 года, Сальвини встречался в офисе Плигина с вице-премьером России Дмитрием Козаком. Об этом раньше писали как российские, так и итальянские СМИ. Buzzfeed предполагает, что встреча в «Метрополе» стала возможна благодаря договоренности, достигнутой между Козаком и Сальвини.

Представители Дмитрия Козака это всячески отрицают. Они уже дважды заявили, что никакой встречи в октябре 2018 года между вице-премьером и господином Сальвини не было.

Интересно, а встречу с Путиным синьор Савойни запомнил?

Что касается Савойни, то он не стал категорически отрицать факт беседы в «Метрополе». Понимая, что всплывшая аудиозапись является весомым доказательством, итальянский политик заявил: «Слушайте, я сегодня порой не помню, с кем разговаривал вчера. У меня за день бывает столько встреч! А вы хотите, чтобы я вам сказал, с кем и о чем говорил в октябре прошлого года!»

О чем же все-таки шла речь на встрече в «Метрополе», факт которой так упорно не хотят признавать ни в Москве, ни в Риме? Трое россиян предложили итальянцам хитрую схему щедрого финансирования «Лиги» в ходе предстоявшей предвыборной кампании в Европарламент. Учитывая ошибки, допущенные ранее с Марин Ле Пен, была сразу отвергнута идея кредитования партии Сальвини. План был таков — российская нефтяная компания продает итальянской не менее 3 миллионов тонн нефтепродуктов. Общая сумма сделки составит примерно 1,5 миллиарда долларов. Однако топливо итальянцы купят со скидкой, которая не будет афишироваться. В денежном выражении она составит 65 миллионов долларов. Именно эти деньги и заберет «Лига» на свои нужды. Их пожертвует в партийную казну итальянская компания. Все законно и красиво.

Савойни подчеркнул, что схема ему нравится, но покупать нефть должна известная компания, чтобы не вызвать подозрений, например, Eni.

Buzzfeed не знает, была ли в итоге реализована достигнутая в «Метрополе» договоренность. Зато мы знаем, что в июне «друзья Путина» из девяти стран ЕС сформировали в Евпропарламенте новую фракцию, которая называется «Идентичность и демократия». Она состоит из 73 депутатов и является пятой по численности. Во фракцию входят представители итальянской «Лиги», партии Марин Ле Пен, австрийской АПС, немецкой партии «Альтернатива для Германии» и другие.

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