Происшествия

В небе над Крымом заметили десятки военных самолетов: что произошло (фото, видео)

Рано утром 11 июля жители оккупированной Керчи в разных районах города наблюдали в небе военные самолеты. Кто-то видел 12, кто-то 15, а одна керчанка насчитала 18.

Один керчанин сообщил что эти самолёты — десантные ИЛ — 76, сообщает Керчь.ФМ.

Позже стало известно, что более 2,4 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в восточной части Крыма на двух площадках в ходе совместных летно-тактических учений ВДВ и Военно-транспортной авиации (ВТА) России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В ходе проводимого совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации более 2,4 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, совершив перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации с аэродромов взлета „Иваново-Северный“ и „Ульяновск-Восточный“, десантировались на площадки приземления „Найманская“ и „Охчи-Оба“ в Крыму», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минобороны России, авиационное прикрытие десанта выполняли экипажи истребителей Су-27, а воздушным строем управляли с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

Как писали «ФАКТЫ», 26 июня в оккупированном Крыму утонули двое российских десантников.

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