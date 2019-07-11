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Стоит невыносимая вонь: туристы рассказали правду об отдыхе в Крыму (фото, видео)
По Нимфейской дороге в оккупированной Керчи от горпляжа вдоль обводного канала чувствуется стойкий запах канализации. Это стало причиной того, что отдыхающие, приехавшие в Керчь с палатками, спешно собрались и уехали, сообщает Керчь.ФМ.
«Мы приехали сюда отдыхать, а здесь невозможно находиться, а с детьми и подавно. В канале плавает г-но, вонь стоит жуткая. Жителль Героевки, который живет рядом с каналом сказал, что от очистных одна труба шла в море, а другая в канал. Мы отсюда уезжаем, купаться в г-не мы не будем. У вас здесь экологическая катастрофа. До свидания», — рассказали туристы.
В то же время местные рыбаки считают, что вонь исходит от червяков.
«Это не канализация, здесь червяк плывун зашел, вот и воняет», — рассказал свою версию происхождения вони один из рыбаков.
Как писали «ФАКТЫ», после прихода оккупантов на полуостров, жизнь там постоянно ухудшается. Так, недавно в сети показали фото сосисек, которыми приходится питаться жителям в условиях оккупации. На фото видно, что они покрыты плесенью.
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