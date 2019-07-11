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Бывший муж опальной Лолиты назвал причину развода
Бывший муж опальной певицы Лолиты Милявской, побывавшей недавно с концертами в оккупированных Донецке и Луганске, впервые прокомментировал развод. Дмитрий Иванов, пятый супруг звезды, назвал причину их расставания.
Он считает, что всему виной упрямый характер Лолиты, ее неготовность принимать критику со стороны мужа и адекватно на нее реагировать.
«Устал переделывать супругу. С таким же успехом можно было стучать об стенку лбом. Она продолжала делать, что хотела», — сказал Иванов в программе Первого канала"Эксклюзив". Когда исполнительница всё же начала прислушиваться к мужу, ему это уже было не нужно.
Дмитрий признался, что не намерен превращать развод в пиар-кампанию и принимать участие в ток-шоу на эту тему. Надеется, что и бывшая жена не будет обсуждать на публике личные переживания.
Напомним, пятый муж Лолиты теннисист Дмитрий Иванов, с которым она прожила 9 лет в браке, был моложе нее на 12 лет. Первым супругом певицы (девичья фамилия уроженки Украины — Горелик) был ее однокурсник по Тамбовскому институту культуры Александр Беляев. Затем она вышла замуж за шоумена Александра Цекало, с которым выступала в дуэте «Кабаре». Фамилия Милявская Лолите досталась от ее фиктивного супруга — тоже Александра, с которым будущая звезда расписалась ради московской прописки. Его Лолита видела всего лишь два раза в жизни — в день регистрации брака и в день его расторжения.
Расставшись с отцом ее дочери Цекало, Лолита закрутила роман с бизнесменом Арнольдом Спиваковским. Но официально вышла замуж за другого бизнесмена — Александра Зарубина, с которым развелась в 2009 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывший муж певицы Славы из группы «НеАнгелы» Эдгар Каминский назвал причину их развода.
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