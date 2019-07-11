Украина

11 июля с утра под Офисом президента Украины Зеленского проходит протестная акция жителей Одессы, специально приехавших, чтобы выразить свое недовольство назначением будущего председателя Одесской обладминистрации. Они привезли письменное обращение общественных организаций к Владимиру Зеленскому. В руках у протестующих плакаты: «Одессе — достойного председателя ОГА», «Требуем прозрачный конкурс председателя ОГА», «Нет — бизнес-партнерам, да — слугам народа!», «Услышьте общественность Одесщины»…

«Андрейчиков — партнер осужденного за попытку создания «ОНР «коллаборанта Черепа и главы пророссийской партии «Родина» в Одессе. Президент просил показать доказательства. Одесситы приехали, чтобы их предоставить», — написал на своей странице в Facebook активист Сергей Стерненко.

Позже из Офиса президента вышел его консультант, которому активисты передали обращения общественных организаций Одессы — против назначения Андрейчикова и за проведение конкурса на должность губернатора.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина» рассказал, что Андрей Андрейчиков «какой-то коллега Владимира Александровича». По словам Богдана, Андрейчиков и Зеленский пересекались «в каком-то бизнесе».

Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» выяснили, что Андрейчиков зарабатывает на экспорте украинского металлолома в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Расследователи проанализировали данные украинской таможни за период с 2015-го по 2018 год и обнаружили, что только за это время фирма Андрейчикова «Балкер» экспортировало на Молдавский металлургический завод (Рыбница) больше 60 тысяч тонн металлолома общей стоимостью 379 млн 100 тысяч гривен.

Кроме того, журналисты установили, что Андрей Андрейченков является основателем ООО «Мисливець-2007». Его партнером в этой фирме является одесский бизнесмен Дмитрий Череп — в 2015 году он был осужден за попытки захватить местную власть. Он намеревался разместить 50 вооруженных лиц в городе, которые должны были прибыть из «ДНР/ЛНР». В новом сепаратистском правительстве Одессы он должен был занять руководящую должность. Череп свою вину признал и пошел на сделку со следствием.

Второй партнер Андрейчикова в ООО «Мисливець-2007» — Сергей Кушнир. Он в Одесской области руководит пророссийской партией «Родина», которая выступает за федерализацию Украины и признание русского языка вторым государственным. Глава этой партии Игорь Марков после Революции Достоинства сбежал в Россию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Одессе 7 июля, заявил, что намерен представить нового губернатора Одесчины через неделю.

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