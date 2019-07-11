Реформирование избирательной системы — одно из главных требований Майдана, — Порошенко

Украина

«Принятие Избирательного кодекса — это историческое решение украинского парламента, — написал в Facebook пятый президент Украины Петр Порошенко. — Ведь реформирование избирательной системы —это одно из главных требований Майдана и Революции достоинства. Я рад, что оно реализовалось!

Благодаря настойчивости председателя Верховной Рады Андрея Парубия и консолидации демократических сил, в том числе и моей команды, этот кодекс был поддержан.

Убежден, что Украина, которая сделала избирательный процесс более прозрачным и открытым, стала на шаг ближе к цивилизованной Европы".

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий, по требованию 150 народных депутатов Украины собрал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

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