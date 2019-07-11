Мир

Момент взрыва на ТЭЦ в Подмосковье попал на видео

На подмосковной Мытищинской ТЭЦ, где утром 11 июля возник масштабный пожар, огонь охватил почти тысячу квадратных метров на участке газопровода возле теплоэлектроцентрали.

По информации источника «Раньше всех. Ну почти», пожарным удалось потушить огромный факел на территории предприятия. Уже известно, что в результате ЧП пострадали 11 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Воронежской области России на полигоне по утилизации боеприпасов возник пожар, причиной которого стала детонация снарядов. Боеприпасы, в свою очередь, начали взрываться после возгорания сухой травы

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter