Шили со скоростью света: Регина Тодоренко впервые показала шикарное свадебное платье (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, сыгравшая роскошную свадьбу с российским музыкантом Владом Топаловым на вилле в Сорренто, впервые показала официальные фото с торжества. Она опубликовала в Instagram несколько снимков с Владом в образах жениха и невесты. На кадрах можно подробно рассмотреть наряды Регины. Она позирует в двух романтичных нарядах, которые шила на заказ.

Как призналась Тодоренко, к свадьбе они готовились в авральном режиме, хотя все планировали заранее. А платье едва успели подготовить в срок.

«Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест. Ведь обычно мы все планируем за полгода-год! Но это не про меня. По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера», — считает Регина.

Она призналась, что свои наряды будет хранить вечно. А потом еще предложит его надеть на свадьбу своей дочке и внучке.

Сейчас молодожены с маленьким сыном наслаждаются медовым месяцем. Тем временем СМИ посчитали, во сколько могла обойтись пышная свадьба Тодоренко и ТОпалова в Италии.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что подружка Регины Леся Никитюк, поймавшая букет невесты, также осталась на несколько дней в Италии и похвасталась аппетитными формами в купальнике.

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