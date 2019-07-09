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Обожаю свою фигуру: Леся Никитюк показала аппетитные формы в купальнике (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, взбудоражившая сеть сексуальными фото в крошечном бикини накануне свадьбы Регины Тодоренко, порадовала поклонников новыми пикантными фото с Италии. Телезвезда опубликовала в Instagram новый снимок в купальнике. Теперь уже с модным змеиным принтом. Она стоит на террасе с видом на город, слегка наклонившись на камеру и счастливо улыбается.
Никитюк поведала, что это ее 47 купальник, которых в гардеробе более 50.
«Я их обожаю! А по поводу своей фигуры — я тоже ее обожаю. Кто-то скажет, что у меня живот не прокачанный. Мне пофиг», — откровенно призналась Леся.
Телеведущая говорит, что после участия в шоу «Танцы со звездами» у нее такой напряженный график, что совсем не остается времени на спорт. При этом она умудряется не ограничивать себя в питании и не истязать диетами, чтобы оставаться стройной.
«Ем все, кроем хлеба, жирного и конфет. Пью много, и не всегда только воду. Любите себя такими, какими вы есть», — посоветовала Никитюк.
Напомним, Леся Никитюк на несколько дней отправилась в Италию на свадьбу своей подружки и коллеги по шоу «Орел и Решка» Регины Тодоренко, которая вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова в Сорренто. Лесе повезло поймать букет невесты.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская после развода порадовала поклонников эффектным фото в купальнике.
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