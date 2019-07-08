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Стало известно, во сколько обошлась пышная свадьба Тодоренко и Топалова в Италии

В сети продолжают обсуждать звездную свадьбу известной телеведущей Регины Тодоренко и российского музыканта Влада Топалова, которая состоялась 3 июля на роскошной вилле Астор в Сорренто. Пока молодожены не спешат делиться подробностями праздника и не публикуют фото в сети, наслаждаясь медовым месяцем, взяв с собой и 7-месячного сына.

Тем временем СМИ пытаются посчитать, во сколько же обошлась большая итальянская свадьба. Ведь Регина и Влад пригласили в Италию около 100 гостей и развлекали их три дня.

Молодожены и близкие родственники поселились на роскошной вилле вилле Астор на берегу моря. Там шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом и внутренний двор с мини-садом. Аренда виллы на сайте бронирования указана 135 -175 тысяч долларов за неделю. Если учитывать то, что молодые и гости пробыли в Сорренто несколько дней, то это обошлось примерно в 3 млн гривен.

Изысканные блюда для торжества готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. В меню были равиоли, нежная телячья вырезка, блюда из морепродуктов, салаты, тартары.

Организацией и оформлением свадьбы занималась сестра Топалова Алина, которая владеет ивент-агентством. Кстати, минимальная цена за «праздник под ключ» у нее составляет около 2 млн гривен. В это сумму входит декор, флористика и прочие праздничные атрибуты. Но тут молодожены явно получили скидку.

Отдельная статья расходов — свадебные наряды жениха и невесты. За время празднования Регина сменила несколько образов. Для официальной части она выбрала лаконичное приталенное белое платье с глубоким декольте и оригинальной накидкой. Заказала его в одном из московских модных домов за 444 тысяч гривен. Второй наряд оказался дороже — чуть больше 1 млн гривен. Влад был в классическом белом смокинге от известного бренда.

Если добавить остальные растраты, то звездная свадьба могла обойтись примерно в 6 млн гривен. Как признавалась ранее Регина, о такой свадьбе она могла только мечтать.

«Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика. Могла ли я, девушка из Подольска, мечтать об этом? Могла и намечтала! Но нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году. Чтобы все прошло прекрасно, как в романтической комедии», — написала Регина Тодоренко перед церемонией.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, как прошла свадьба Тодоренко и Топалова. Фото и видео можно смотреть здесь.

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