- 19:52 Зеленский озвучил условие для снятия блокады Донбасса
- 19:14 Обматерившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
- 19:11 Стало известно, во сколько обошлась пышная свадьба Тодоренко и Топалова в Италии
- 19:05 «Динамо» — «Олимпиакос» — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча
- 18:43 В Киеве мужчина подорвал себя гранатой прямо на глазах у знакомого
- 18:19 Стало известно о планах ЕС продлить "крымские" санкции против России
- 18:09 Если партия не боится взять в список Вятровича, значит, у людей это серьезно — Забужко
- 18:03 Российская гандболистка утонула в Польше
- 17:51 В ГПУ сделали важное уточнение относительно суда над Ефремовым
- 17:24 Ураган на Закарпатье сорвал крыши с домов и оставил людей без света: последствия сняли с высоты птичьего полета
- 17:01 Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе
- 16:58 Ученица из Киева придумала, как с помощью солнечной энергии перерабатывать пластик
Стало известно, во сколько обошлась пышная свадьба Тодоренко и Топалова в Италии
В сети продолжают обсуждать звездную свадьбу известной телеведущей Регины Тодоренко и российского музыканта Влада Топалова, которая состоялась 3 июля на роскошной вилле Астор в Сорренто. Пока молодожены не спешат делиться подробностями праздника и не публикуют фото в сети, наслаждаясь медовым месяцем, взяв с собой и 7-месячного сына.
Тем временем СМИ пытаются посчитать, во сколько же обошлась большая итальянская свадьба. Ведь Регина и Влад пригласили в Италию около 100 гостей и развлекали их три дня.
Молодожены и близкие родственники поселились на роскошной вилле вилле Астор на берегу моря. Там шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом и внутренний двор с мини-садом. Аренда виллы на сайте бронирования указана 135 -175 тысяч долларов за неделю. Если учитывать то, что молодые и гости пробыли в Сорренто несколько дней, то это обошлось примерно в 3 млн гривен.
Изысканные блюда для торжества готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. В меню были равиоли, нежная телячья вырезка, блюда из морепродуктов, салаты, тартары.
Организацией и оформлением свадьбы занималась сестра Топалова Алина, которая владеет ивент-агентством. Кстати, минимальная цена за «праздник под ключ» у нее составляет около 2 млн гривен. В это сумму входит декор, флористика и прочие праздничные атрибуты. Но тут молодожены явно получили скидку.
Отдельная статья расходов — свадебные наряды жениха и невесты. За время празднования Регина сменила несколько образов. Для официальной части она выбрала лаконичное приталенное белое платье с глубоким декольте и оригинальной накидкой. Заказала его в одном из московских модных домов за 444 тысяч гривен. Второй наряд оказался дороже — чуть больше 1 млн гривен. Влад был в классическом белом смокинге от известного бренда.
Если добавить остальные растраты, то звездная свадьба могла обойтись примерно в 6 млн гривен. Как признавалась ранее Регина, о такой свадьбе она могла только мечтать.
«Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика. Могла ли я, девушка из Подольска, мечтать об этом? Могла и намечтала! Но нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году. Чтобы все прошло прекрасно, как в романтической комедии», — написала Регина Тодоренко перед церемонией.
Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о том, как прошла свадьба Тодоренко и Топалова. Фото и видео можно смотреть здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…