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Появились новые фото мужчины на крыше Рады: СМИ назвали его имя
Мужчина, которого заметили на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия.
Его фото вместе с женщиной на крыше парламента опубликовала в Facebook Алиса Юрченко. Имен загадочной пары она не раскрыла, но СМИ выяснили, что Бондарь находился там вместе с главой секретариата Парубия Татьяной Подольской, сообщает Obozrevatel.
«Пока мы в Facebook хейтим, кто-то устраивает свидания на крыше парламента. Уже предчувствую, как захейтят этих двоих», — подписала она фото.
На первых опубликованных снимках было видно только мужчину, который издалека был похож на президента Украины Владимира Зеленского и пользователи соцсетей предположили, что президент решил записать эффектное видео на крыше Верховной Рады.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Зеленский показал, как отмечал День Конституции Украины вместе с членами своей команды.
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