Украина

Появились новые фото мужчины на крыше Рады: СМИ назвали его имя

Мужчина, которого заметили на куполе Верховной Рады в Киеве, оказался бывшим помощником спикера парламента Андрея Парубия.

Его фото вместе с женщиной на крыше парламента опубликовала в Facebook Алиса Юрченко. Имен загадочной пары она не раскрыла, но СМИ выяснили, что Бондарь находился там вместе с главой секретариата Парубия Татьяной Подольской, сообщает Obozrevatel.

«Пока мы в Facebook хейтим, кто-то устраивает свидания на крыше парламента. Уже предчувствую, как захейтят этих двоих», — подписала она фото.

На первых опубликованных снимках было видно только мужчину, который издалека был похож на президента Украины Владимира Зеленского и пользователи соцсетей предположили, что президент решил записать эффектное видео на крыше Верховной Рады.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Зеленский показал, как отмечал День Конституции Украины вместе с членами своей команды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter