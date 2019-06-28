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Не в костюме: Зеленский показал в сети, как отмечает День Конституции
Президент Владимир Зеленский, который сегодня утром немного необычно поздравил украинцев с Днем Конституции, показал, как отмечает праздник вместе с членами своей команды. Фото опубликовано на странице президента в Facebook.
«Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье», — написал президент.
На снимке видно, что за столом с Зеленским сидят руководитель Офиса президента Андрей Богдан, заместители Богдана Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир.
Под фото появились поздравления, но были и комментарии негативного характера. Зеленского обвинили в неисполнении своих обязанностей и игнорировании ситуации на фронте, где обострилась ситуация.
«Очень печально, когда государственные служащие встречаются и после работы. Это переходит в личные отношения. А значит увольнять таких подчиненных будет сложнее, даже если они будут несоответствовать. И вообще, клановые посиделки, это Восток, а не Запад. О чем говорить вне такой работы с сослуживцами?», — пишет Андрей Волков.
Alex N Alex Noyt написал: «А в это время на саммите G20 уже все забыли про принцип, который действовал все пять лет при Порохе «ничего не решать про Украину за спиной Украины». Кстати, а почему вы не там? Это ж вроде работа Президента? Не позвали, что ли? Интересно, что ж случилось, что так все резко поменялось? Ну, а так да, Президенту во время войны можно и выходные себе устроить. Все равно заняться ж нечем. Выпить с «людьми» (люстрированными чиновниками Януковича). А в это время на фронте только по официальным данным 34 обстрела. В том числе из 152-мм арты. Знаете, что это такое, Владимир? Это штука, снаряды от которой оставляют в земле воронку размером с микроавтобус. Хотя откуда вам это знать. Разве оно вам надо? У вас «выходной» и разговоры с «людьми».
«Владимир, если Вам не нравится ходить в костюме и встречаться с „не людьми“, возвращайтесь в Квартал! Что же Вы себя, любимого, мучаете, страдаете, делаете ненавистную работу? И Вам. и нам так будет лучше. Думай Те!», — прокмментировала фото Валентина Дервисис.
Напомним, утром, 28 июня, Зеленский записал очередное видео, в котором поздравил украинцев с Днем Конституции и предложил принять участие в флешмобе #мояулюбленастаття. Президент призвал соотечественников знать и уважать Конституцию, назвав Основной закон книгой, которую должен прочесть каждый. Он также предложил украинцам присоединиться к флешмобу и записать видео, в котором каждый рассказал бы об одной из статей Конституции.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.