Общество и люди

В Украине на автомобили будут устанавливать номерные знаки зеленого цвета: что это значит

В связи с увеличением количества электромобилей в Украине, Верховная Рада приняла закон, вводящий специальные зеленые номера для электрокаров, а также дорожные знаки для зарядки электромобилей и мест парковки. Ранее Рада продлила льготный режим ввоза электромобилей до конца 2022 года.

За принятие закона проголосовали 233 народных депутата.

Как сообщают «Экономические новости», специальные зеленые номера для электрокаров уже используются в Германии, Австрии, Норвегии, Венгрии, Китае, Великобритании, Латвии, Индии и других странах.

Принятие данного закона обеспечит защиту прав водителей электрокаров и упростит доступ к зарядным станциям электромобилей.

Согласно аналитической записке, важной проблемой, которая препятствует развитию электромобильности в Украине, является проблема оборудования паркомест и мест для зарядки электромобилей.

Отметим, по данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом (САМ), стремительный рост количества электроавтомобилей прогнозируется уже в 2020 году. Украина, учитывая активную популяризацию такого транспорта среди отечественных автомобилистов, планирует к 2030 году оснастить все машиноместа на стоянках электрозарядками.

Как сообщали «ФАКТЫ», на сайте Tesla для европейского региона теперь можно официально купить автомобильи покупателям из Украины. Страна попала в раздел «Other Europe» вместе с Турцией, Румынией и другими государствами региона.

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