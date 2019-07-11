На Харьковщине маньяк-рецидивист похитил и сутки мучил 19-летнюю девушку (фото)

Происшествия

В Харьковской области правоохранители задержали рецидивиста-насильника, который в течение суток измывался над 19-летней девушкой. Ранее в полиции обнародовали фоторобот мужчины, под угрозой убийства изнасиловавшего 15-летнюю девушку в Умани.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, вычислить и задержать 54-летнего преступника, который ранее неоднократно попадал за решетку за изнасилование несовершеннолетних, смогли сотрудники Первомайского отдела полиции.

По словам пострадавшей, насильник удерживал ее в селе Сиваш, но в каком именно доме, она не знала — похититель завязал ей глаза тряпкой.

Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили похожего по описанию девушки мужчины, которого позже опознала потерпевшая. В доме, где насиловали девушку, правоохранители изъяли веревку, которой связывали девушку, а также нож, которым злоумышленник порезал ей ладонь.

Данные об этом событии внесены в Единый реестр до судебных расследований по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из поселков Черниговской области мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 15-летнюю девушку, которая возвращалась вечером домой.

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