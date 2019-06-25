26.04 / 26.30 29.48 / 29.92
Киев: +27
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Изнасилование 15-летней девушки в Умани: в полиции показали фоторобот подозреваемого

19:20 25 июня 2019 104
руки
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция обнародовала фоторобот мужчины, который 24 июня в Умани напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

Его особые приметы: возраст около 30−35 лет, худощавое телосложение тела, рост примерно 170 см, волосы и борода светлые, глаза зеленые. Был одет в синюю футболку и голубые шорты ниже колен.

Всех владеющих какой-либо информацией, просят позвонить на спецлинию «102».

Напомним, 24 июня 15-летняя девушка в Умани перешла пешеходный мост через Осташевский ставок, когда нападающий схватил ее за руки и потянул под мост, где и совершил насилие. Девушка самостоятельно вышла из-под моста и попросила помощи у женщины, проживающей неподалеку.

Как сообщали «ФАКТЫ», за последний месяц в Украине зарегистрирован ряд резонансных случаев насилия над детьми. В поселке Ивановка Одесской области местный житель пытался изнасиловать и убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а под Херсоном арестовали рецидивиста, поиздевавшегося над семилетней девочкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины