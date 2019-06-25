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Изнасилование 15-летней девушки в Умани: в полиции показали фоторобот подозреваемого
Полиция обнародовала фоторобот мужчины, который 24 июня в Умани напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.
Его особые приметы: возраст около 30−35 лет, худощавое телосложение тела, рост примерно 170 см, волосы и борода светлые, глаза зеленые. Был одет в синюю футболку и голубые шорты ниже колен.
Всех владеющих какой-либо информацией, просят позвонить на спецлинию «102».
Напомним, 24 июня 15-летняя девушка в Умани перешла пешеходный мост через Осташевский ставок, когда нападающий схватил ее за руки и потянул под мост, где и совершил насилие. Девушка самостоятельно вышла из-под моста и попросила помощи у женщины, проживающей неподалеку.
Как сообщали «ФАКТЫ», за последний месяц в Украине зарегистрирован ряд резонансных случаев насилия над детьми. В поселке Ивановка Одесской области местный житель пытался изнасиловать и убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а под Херсоном арестовали рецидивиста, поиздевавшегося над семилетней девочкой.
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Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!