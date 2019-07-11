Процесс пошел: суд открыл дело по искам НБУ к Коломойскому

Происшествия

После того, как Окружной административный суд Киева принял ряд резонансных решений о незаконности национализации «ПриватБанка», хозсуд Днепропетровской области открыл производство по искам Национального банка к экс-акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому. Об этом говорится на странице Нацбанка в Facebook.



Цель исков — обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые предоставлялись «ПриватБанку» в 2008—2015 годах.



В Нацбанке отметили, что соответствующие иски были поданы регулятором еще год тому назад, в июне 2018 года. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляционной инстанции отказали в открытии производств.

Национальный банк подал кассационные жалобы. В марте 2019 года Большая Палата Верховного Суда удовлетворила жалобы НБУ и направила дела на рассмотрение в суд Днепропетровской области.



«Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дела по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования», — говорится в сообщении НБУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», «ПриватБанк» подал иск в суд штата Делавэр (США), в котором экс-владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter