- 18:04 Прикрываться журналистами — их обычный прием: Луценко выступил с видеообращением из-за ситуации с Newsone
- 18:00 Чтобы лучше узнать жизнь бандитов, Исаак Бабель поселился на Молдаванке в доме наводчика
- 17:59 Оккупанты скрыли факт экологической катастрофы в Коктебеле: опубликованы шокирующие данные
- 17:36 7-летняя девочка застряла между деревьями в Харькове: видео спасательной операции
- 17:31 "Укрпочта" угрожает прекратить доставку пенсий с 1 января 2020 года: в чем причина
- 17:29 Рада снова провалила отставку Климкина
- 17:26 «Черноморские игры» стали первым шагом в моей музыкальной карьере, — Настя Каменских
- 16:58 В Киеве ограничат движение транспорта на выезде с Южного моста: что важно знать водителям
- 16:57 Процесс пошел: суд открыл дело по искам НБУ к Коломойскому
- 16:50 Есть мнение: аналитики из США назвали имя нового украинского премьера
- 16:48 После трех непонятных приступов дрожи Меркель слушает гимн Германии сидя
- 16:44 Суд ЕС отменил санкции Евросоюза против Януковича и его окружения
Процесс пошел: суд открыл дело по искам НБУ к Коломойскому
После того, как Окружной административный суд Киева принял ряд резонансных решений о незаконности национализации «ПриватБанка», хозсуд Днепропетровской области открыл производство по искам Национального банка к экс-акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому. Об этом говорится на странице Нацбанка в Facebook.
Цель исков — обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые предоставлялись «ПриватБанку» в 2008—2015 годах.
В Нацбанке отметили, что соответствующие иски были поданы регулятором еще год тому назад, в июне 2018 года. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляционной инстанции отказали в открытии производств.
Национальный банк подал кассационные жалобы. В марте 2019 года Большая Палата Верховного Суда удовлетворила жалобы НБУ и направила дела на рассмотрение в суд Днепропетровской области.
«Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дела по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования», — говорится в сообщении НБУ.
Как сообщали «ФАКТЫ», «ПриватБанк» подал иск в суд штата Делавэр (США), в котором экс-владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!