Украина

Стало известно содержание иска "ПриватБанка" к Коломойскому в суде США

В судебном иске, который «ПриватБанк» подал в суд штата Делавэр (США), экс-владелецы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщает «Радио Свобода», в исковом заявлении фигурируют еще трое — резиденты американского штата Флорида. Бывших владельцев банка обвиняют в предоставлении кредитов подконтрольным им компаниям, которые отмывались через предприятия штата Делавэр для приобретения активов в США.

В «ПриватБанке» утверждает, что указанные в иске люди «использовали банк как собственную копилку», отмывая через американские фирмы «сотни миллионов долларов незаконно присвоенных кредитных поступлений».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», олигарх Игорь Коломойский хочет вернуть контроль над «ПриватБанком».

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