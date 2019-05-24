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Стало известно содержание иска "ПриватБанка" к Коломойскому в суде США
В судебном иске, который «ПриватБанк» подал в суд штата Делавэр (США), экс-владелецы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
Как сообщает «Радио Свобода», в исковом заявлении фигурируют еще трое — резиденты американского штата Флорида. Бывших владельцев банка обвиняют в предоставлении кредитов подконтрольным им компаниям, которые отмывались через предприятия штата Делавэр для приобретения активов в США.
В «ПриватБанке» утверждает, что указанные в иске люди «использовали банк как собственную копилку», отмывая через американские фирмы «сотни миллионов долларов незаконно присвоенных кредитных поступлений».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», олигарх Игорь Коломойский хочет вернуть контроль над «ПриватБанком».
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