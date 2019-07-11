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Рада снова провалила отставку Климкина
Верховная Рада во второй раз провалила голосование за отставку министра иностранных дел Павла Климкина. За то, чтобы уволить главу МИД, нашлось только 160 голосов — на 66 меньше, чем требуется для результативного решения.
Отстранить нынешнего главу МИД с поста предложил президент Владимир Зеленский. Вместо Климкина глава государства предлагал назначить министром Вадима Пристайко, который с 22 мая в президентском офисе курирует вопросы внешней политики.
Напомним, ранее Зеленский уже предлагал уволить Климкина, а вместе с ним генпрокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака. В поддержку этих инициатив не нашлось голосов.
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