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Политика

Рада снова провалила отставку Климкина

17:29 11 июля 2019 58
климкин
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада во второй раз провалила голосование за отставку министра иностранных дел Павла Климкина. За то, чтобы уволить главу МИД, нашлось только 160 голосов — на 66 меньше, чем требуется для результативного решения.

Отстранить нынешнего главу МИД с поста предложил президент Владимир Зеленский. Вместо Климкина глава государства предлагал назначить министром Вадима Пристайко, который с 22 мая в президентском офисе курирует вопросы внешней политики.

Напомним, ранее Зеленский уже предлагал уволить Климкина, а вместе с ним генпрокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака. В поддержку этих инициатив не нашлось голосов.

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