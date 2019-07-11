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- 16:55 15 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский дерматолог Алексей Шматков
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15 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский дерматолог Алексей Шматков
— Если смазать кефиром или сметаной обгоревшую на солнце кожу ребенка, то отток тепла и потоотделение затруднятся, и воспаление усилится, — говорит детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района Киева Алексей Шматков. — Нельзя использовать и жирные кремы. Следует уйти в помещение (но не под кондиционер!), приложить к обгоревшим местам полотенце, смоченное прохладной водой. Хорошо поставить ребенка под прохладный, 25—30 градусов душ. Можно использовать спреи или кремы с алоэ либо пантенолом. Ребенка, на коже которого появились волдыри, что указывает на более сильный ожог, нужно показать доктору.
Безопасное время для загара — до 10—11 часов утра и после 16—17 часов вечера. Обязательно следует пользоваться солнцезащитными средствами. В первое время фактор защиты должен быть не менее 50. Желательно покупать эти средства в аптеке и наносить на кожу каждый час. Не забывайте повторно защитить кожу после того, как ребенок поплескался в бассейне, поплавал в реке либо море.
Летом лучше носить одежду светлых тонов из натуральных тканей: темные цвета сильнее нагреваются. Голову следует защищать кепкой, панамой, шляпой.
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— Что еще угрожает коже детей летом?
— Бактериальные инфекции (стрепто- и стафилодермия), при которых появляются гнойнички, корочки на фоне воспаленной кожи, вирусные инфекции — вирус Коксаки, или по-другому болезнь «рука-нога-рот», контагиозный моллюск. Возбудитель контагиозного моллюска проникает в организм, когда дети играют в песке, купаются, особенно если на коже есть микротравмы — царапинки, трещинки. Также вирусу легче прикрепиться там, где кожа более нежная: в местах трения, складочках, на лице
Почему появляются бородавки? Как справиться с бактериальной инфекцией на коже? Может ли контагиозный моллюск исчезнуть без лечения? Какие причины дерматита?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 15 июля, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский дерматолог Алексей Валерьевич Шматков.
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Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 июля
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!