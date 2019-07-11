ГБР нагрянуло в Офис президента: что происходит

Украина

В здание, где располагается Офис президента, 11 июля нагрянули с проверкой представители Государственного бюро расследований. Следователей интересует вся информация об обеспечении секретности в служебных помещениях, в том числе в ситуативной комнате, где проходят важные совещания.

О внезапном визите следователей в президентский Офис сообщил сайт «Главком», ссылаясь на анонимный источник среди силовиков. Проверяющие опрашивают сотрудников СБУ, ответственных за поддержание режима секретности. Также ГБР выясняет, кто вел протоколы секретных совещаний в ситуативной комнате о планировании военных операций, кто и что говорил на таких совещаниях, кто подписывал и имел доступ к документам с гостайной.

Источник «Главкома» в силовых структурах подозревает, что расследование в президентском Офисе связано с утечкой засекреченных сведений, например, о планируемых действиях на фронте. Наиболее заинтересованной в получении такой информации является Россия. Есть подозрения, что российским спецслужбам через завербованных лиц удалось организовать канал получения секретных данных из Украины.

Напомним, ранее Госбюро расследований разоблачило сотрудника Службы безопасности Украины, который торговал секретными данными, а конкретно — «сливал» подробные данные о звонках с мобильных телефонов, в том числе и высокопоставленных лиц.

Фото архив ГБР



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter