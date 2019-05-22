В Минюсте подтвердили, что Зеленский нарушил закон при назначении Богдана

Украина

В Минюсте разъяснили, что должность главы Администрации президента, на которую назначен Андрей Богдан, подпадает под действие закона о люстрации. При этом лица, не попавшие в список люстрированных в связи с увольнением до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать публичные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в указанный список. Об этом заместитель министра юстиции Сергей Петухов написал в Facebook.

«Статус …должности по закону о государственной службе не имеет значения, ведь профильный закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе», — объяснил чиновник Петухов.

Также он отметил, что следить за соблюдением требований законодательства об очищении власти должен руководитель соответствующего уполномоченного органа.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что фамилии Богдана нет в списке бывших чиновников, попавших под действие закона о люстрации.

Также «ФАКТЫ» продолжают информировать обо всех кадровых решениях Владимира Зеленского.

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