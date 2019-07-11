Оскандалившегося кандидата в нардепы Куницкого сняли с выборов

Политика

ЦИК отменила регистрацию скандального кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» с двойным гражданством Александра Куницкого. Напомним, Куницкий баллотировался по 169-му округу в Киевском районе Харькова.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты по округу 169 Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона.

Комиссия констатировала, что Куницким не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов народных депутатов.

«По информации о пересечении государственной границы Украины, предоставленной Государственной пограничной службой Украины письмом от 26 июня 2019 года, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года)», — отмечается в сообщении.

Комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках. При этом Куницкий не предоставил доказательств в подтверждение своих трудовых отношений.

Отметим, Куницкий известен своими непатриотичными высказываниями. В частности, он признал Крым российским.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Куницкий, который баллотируется в Раду по мажоритарке от «Слуги народа», проходил службу в армии Израиля.

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