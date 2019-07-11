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Обстрел автоколонны на Донбассе: в штабе ООС заявили о "самодеятельности" нового главы Донецкой ОГА
Новый губернатор Донецкой области Павел Кириленко не согласовывал с военными выезд на линию разграничения. Об этом заявили в штабе ООС.
По информации штаба, у военных не были запланированы совместные мероприятия с председателем облгосадминистрации. Кириченко не согласовывал с ними поездку на фронт и действовал по своему плану.
Напомним, 10 июля около села Гранитное Донецкой области боевики попали ракетой в грузовик ВСУ, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения. Грузовик был в колонне, в которой был глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, его машина и он сам не пострадали.
После инцидента президент Владимир Зеленский поручил усилить борьбу против диверсионных групп.
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