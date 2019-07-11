Происшествия

Обстрел автоколонны на Донбассе: в штабе ООС заявили о "самодеятельности" нового главы Донецкой ОГА

Новый губернатор Донецкой области Павел Кириленко не согласовывал с военными выезд на линию разграничения. Об этом заявили в штабе ООС.

По информации штаба, у военных не были запланированы совместные мероприятия с председателем облгосадминистрации. Кириченко не согласовывал с ними поездку на фронт и действовал по своему плану.

Напомним, 10 июля около села Гранитное Донецкой области боевики попали ракетой в грузовик ВСУ, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения. Грузовик был в колонне, в которой был глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, его машина и он сам не пострадали.

После инцидента президент Владимир Зеленский поручил усилить борьбу против диверсионных групп.

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