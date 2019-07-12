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«Вам повезет, если не будут проклинать»: Омелян жестко ответил Зеленскому
Министр инфраструктуры Владимир Омелян жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому, который в очередной раз упомянул его в своем очередном видеообращении. Свой ответ он разместил на странице в Facebook.
«Очень льстит внимание президента Украины. В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия»,— написал Омелян.
Министр обратился к президенту с вопросом о его достижениях с начала вступления в должность.
«Все плохо и все не такие — это замечательный тезис. Я его слышал и 15 лет назад, и девять лет назад. Слышу последние пять. Вы сами-то пытались сделать? Почти два месяца уже прошло… Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видение, команды, желания, времени? Ну, протянете Вы на хайпе: „ссышь, ты“, „черт, лушпарик“ еще месяц-другой, а дальше люди заглянуть в холодильник и спросят: „а что, кроме Сватов и Квартала-95 по телевидению, нас кормить не будут?“. И поедете Вы в Ростов, вести „Смехопанораму“ на региональном телевидении. Повтора 2010 года не будет. Как бы кому этого не хотелось», — подчеркнул Омелян.
Министр также заявил, что президентом быть очень тяжело — ждать благодарности не стоит даже в случае «грандиозных свершений».
«Повезет, если не будут проклинать. Правда, иллюзий относительно вероятности таких изменений в вашем исполнении у меня уже не осталось», — уверен Омелян.
Напомним, ранее президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что считает ненужными таких министров как Владимир Омелян, Андрей Рева и Ульяна Супрун.
В то же время в июне глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что не пойдет в политику и не собирается принимать участие в парламентской кампании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дело НАБУ об ошибках в декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна начало рассматриваться в суде. В частности, 27 мая на заседании был оглашен обвинительный акт. Омеляна обвиняют в невнесении в декларацию ряда объектов недвижимости и автомобилей. Официально это подпадает под статью 366−1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Следующее заседание суда состоится только в конце лета — 23 августа 2019 года. Пока же суд определил порядок и объем исследования доказательств.
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