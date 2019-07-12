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Лайнер Air Canada попал в зону турбулентности, пострадали десятки человек (видео)
Не менее 35 человек пострадали в результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпания Air Canada. Об этом пишет сайт телеканала CBC.
Уточняется, что Boeing 777−200 следовал из Торонто в Сидней с остановкой на дозаправку в Ванкувере. После вылета из Канады самолет попал в зону турбулентности на высоте в 11 километров и вынужденно приземлился в аэропорту Гонолулу (Гавайи, США).
На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. 35 из них получили незначительные травмы, сообщил представитель авиакомпании Питер Фицпатрик.
По словам пассажиров, самолет так сильно трясло, что некоторых людей подбрасывало до потолка и они ударялись головами о верхнюю часть конструкции лайнера. Одна девушка сломала пластиковую панель над головами пассажиров, и оттуда выпали кислородные маски.
На борту началась паника, рассказал пассажир Майкл Бэйли. Его слова приводит HawaiiNewsNow.
После вынужденной посадки пассажиров разместили в гостинице. Они вылетят в Австралию в ближайшее время.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне самолет болгарской авиакомпании ALK, направлявшийся из столицы Косово Приштины в швейцарский город Базель, попал в зону сильной турбулентности незадолго до посадки. При этом стюардессу подкинуло к потолку самолета, а на пассажиров вылился кипяток.
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