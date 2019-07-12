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Чудесное спасение: мать не допустила кремации сына , увидев в последниюю секунду слезы на его глазах
В Индии произошел уникальный случай: там едва не кремировали человека из-за халатности врачей. Об этом пишет The Mirror.
Сообщается, что события разворачивались следующим образом. Месяц назад молодой парень был госпитализирован в больницу из-за жалоб на высокую температуру и рвоту. У него был диагностирован гепатит. Затем пациент впал в кому, а еще через неделю его мозг перестал функционировать, о чем сообщили его родным и близким.
Парня начали готовить к кремации. И — о чудо! — мать пациента, которая вместе с другими родственниками приехала на процедуру, заметила слезы в глазах сына. В ту же секунду был вызван врач, который констатировал, что сердце «мертвеца» подает стабильные сигналы.
После этих событий пациента из крематория вновь перевезли в больничную палату. Он уже пришел в себя и продолжает медикаментозное лечение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стюардесса филиппинских авиалиний Philippine Airlines Патриша Органо спасла от стресса молодую маму и пассажиров рейса, направлявшегося из столицы Филиппин Манилы на один из островов. Шок у пассажиров вызывал громко плачущий в салоне младенец.
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