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Трагедии удалось избежать: на Азовском море спасли несколько человек, которых ветер уносил в Крым (видео)
Сотрудники государственного Приазовского национального парка спасли туристов, которых на катамаранах унесло в открытое море. Об этом пишет РИА Мелитополь.
Сообщается, что в день инцидента дул западный ветер. Девушки вместе с детьми без спасательных жилетов отплыли от берега больше чем на километр.
Видео спасательной операции разместил на странице в ФБ директор парка Дмитрий Воловик. И такой случай не единичный.
Кроме того, Дмитрий показал еще один случай, приключившийся с любителями «водного экстрима» в последние дни.
В частности, во время природоохранных мероприятий, инспекторами государственной охраны ПЗФ, на расстоянии около двух км от берега был обнаружен гражданин, которого уносило в открытое море на надувном матрасе.
«Работники парка, пресекли незаконную эмиграцию на сопредельную территорию страны агрессора», — пишет шутливо Дмитрий.
Также директор добавил, что горе-«нарушителя» доставили на берег и провели профилактику возможных несчастных случаев на воде.
«Призываем отдыхающих при отжимных ветрах аккуратнее рассчитывать свои силы», — отмечает Воловик.
Кроме того, о спасении двоих жителей Киева на расстоянии в полутора километров от берега рассказали в областном управлении ГосЧС.
Согласно информации спасателей, в Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии в районе пляжа базы отдыха «Сигнал» пгт Кирилловка.
На расстоянии примерно 1500 метров от берега были обнаружены двое киевлян, которые выплыли в море на матрасе и самостоятельно не смогли добраться до берега.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пляже в Кирилловке отдыхающих напугали ужасные ползучие «гости».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!