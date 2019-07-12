Украина

ЛУЧНИК Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2014

Скульптор: Juan Ignacio Aliena

Размер: 62×42 cm

Лимитированная серия 2000 изделий

11 июля 1974 года в окрестностях города Сиань на севере китайской провинции Шаньси произошло событие, о котором заговорили во всем мире. Выкапывая колодец на довольно большой глубине, местные крестьяне наткнулись на археологическую находку, которую учёные впоследствии сравнили с египетскими пирамидами. Срочно развёрнутые на этом месте масштабные работы привели к тому, что вскоре перед глазами исследователей предстала целая армия терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении.

Почти 8 тысяч лучников, всадников и пехотинцев словно охраняли гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди. Того самого, который, заняв трон в возрасте 13 лет, сумел подчинить себе все царства древнего Китая, создал в 221 году до нашей эры первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую Китайскую стену.

Исполненные практически в полный рост статуи воинов «терракотовой армии» были повёрнуты лицом в сторону царств, разгромленных великим императором. Это были настоящие произведения искусства, поскольку каждый терракотовый воин имел свои уникальные черты. И даже выражение лица у каждого из них было разным. Статуи изготавливались вручную и затем покрывались специальной глазурью, поверх которой наносилась краска. Учёные предполагают, что это портреты реальных воинов. «Терракотовая армия» является лишь частью грандиозного погребального комплекса. В его центре находится подземный мавзолей с золотым саркофагом в главном зале, окружённом реками из ядовитой ртути. Потолок зала представляет собой звездное небо, а пол похож на карту империи. Над саркофагом было построено сооружение пирамидальной формы, чтобы душа императора могла устремиться на небо. Всю эту пирамиду скрывал искусственный курган из плотного грунта.

Дело в том, что взойдя на трон ещё фактически ребёнком, Цинь Шихуанди уже тогда мечтал о вечной жизни. В поисках бессмертия он объездил все уголки своей огромной империи, встречаясь с целителями и монахами. Но, так и не найдя в результате «пилюли бессмертия», он решил править после смерти в загробном царстве. Для чего и задумал создать масштабный подземный комплекс, напоминающий город Сяньян — столицу Циньского царства. Колоссальность такого архитектурного проекта характеризует то, что над его реализацией ежедневно работали до 700 тысяч человек! И продолжалось это строительство более 40 лет…

Сегодняшним именинникам традиционно хотим пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

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