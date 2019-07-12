- 09:11 Жара, как в парилке: в сети рассказали о жуткой поездке в поезде "Укрзалізниці"
- 09:03 Дожди и прохлада: какой будет погода на выходных
- 08:29 В Украине приняли закон о химической кастрации педофилов: эксперт объяснила, что это значит
- 08:01 Обгоревшую кожу ребенка нельзя смазывать кефиром или сметаной: как правильно лечить солнечные ожоги
- 07:52 Пенсии увеличат дважды, но не всем: кто останется без прибавки (таблица)
- 07:49 ВСУ понесли новые потери на Донбассе и тут же отомстили за это боевикам
- 07:48 «Динамо» — «Брентфорд»: онлайн-видеотрансляция матча
- 07:20 День Петра и Павла: красивые поздравления в открытках и стихах
- 07:00 Сытная паэлья: простой рецепт известного испанского блюда
- 06:55 Добивает Пугачеву? Орбакайте заподозрили в стремлении публично унизить Примадонну
- 06:40 Трагедии удалось избежать: на Азовском море спасли несколько человек, которых ветер уносил в Крым
- 06:35 Чудесное спасение: мать не допустила кремации сына , увидев в последниюю секунду слезы на его глазах
ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.12 июля 2019
ЛУЧНИК
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2014
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Размер: 62×42 cm
Лимитированная серия 2000 изделий
11 июля 1974 года в окрестностях города Сиань на севере китайской провинции Шаньси произошло событие, о котором заговорили во всем мире. Выкапывая колодец на довольно большой глубине, местные крестьяне наткнулись на археологическую находку, которую учёные впоследствии сравнили с египетскими пирамидами. Срочно развёрнутые на этом месте масштабные работы привели к тому, что вскоре перед глазами исследователей предстала целая армия терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении.
Почти 8 тысяч лучников, всадников и пехотинцев словно охраняли гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди. Того самого, который, заняв трон в возрасте 13 лет, сумел подчинить себе все царства древнего Китая, создал в 221 году до нашей эры первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую Китайскую стену.
Исполненные практически в полный рост статуи воинов «терракотовой армии» были повёрнуты лицом в сторону царств, разгромленных великим императором. Это были настоящие произведения искусства, поскольку каждый терракотовый воин имел свои уникальные черты. И даже выражение лица у каждого из них было разным. Статуи изготавливались вручную и затем покрывались специальной глазурью, поверх которой наносилась краска. Учёные предполагают, что это портреты реальных воинов. «Терракотовая армия» является лишь частью грандиозного погребального комплекса. В его центре находится подземный мавзолей с золотым саркофагом в главном зале, окружённом реками из ядовитой ртути. Потолок зала представляет собой звездное небо, а пол похож на карту империи. Над саркофагом было построено сооружение пирамидальной формы, чтобы душа императора могла устремиться на небо. Всю эту пирамиду скрывал искусственный курган из плотного грунта.
Дело в том, что взойдя на трон ещё фактически ребёнком, Цинь Шихуанди уже тогда мечтал о вечной жизни. В поисках бессмертия он объездил все уголки своей огромной империи, встречаясь с целителями и монахами. Но, так и не найдя в результате «пилюли бессмертия», он решил править после смерти в загробном царстве. Для чего и задумал создать масштабный подземный комплекс, напоминающий город Сяньян — столицу Циньского царства. Колоссальность такого архитектурного проекта характеризует то, что над его реализацией ежедневно работали до 700 тысяч человек! И продолжалось это строительство более 40 лет…
Сегодняшним именинникам традиционно хотим пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».