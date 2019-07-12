Украина

Решение генпрокуратуры России о признании «нежелательной» деятельности организации Всемирный конгресс украинцев является демонстрацией репрессивной политики РФ.

Как заявили в МИД Украины, Россия в очередной раз продемонстрировала стремление ликвидировать общественные организации украинцев на своей территории.

«С другой стороны, не может не радовать тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев „представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ“. Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранения национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932—1933 годах», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины призвали мировое сообщество рассматривать это решение генеральной прокуратуры государства-агрессора как очередное нарушений фундаментальных прав человека и «усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», через два года после аннексии Крыма, в России запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного полуострова. Ее не возобновили и после решения Международного суда ООН в Гааге, который обязал РФ это сделать.



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