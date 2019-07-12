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В России утонул "УАЗ" с людьми: погибло десять человек
В России для двух семей из Республики Тыва поездка к целебному источнику стала последней в жизни. Семьи путешествовали на автомобиле «УАЗ-469» и, когда подъехали к реке Шуй в районе одноименного селения, решили, что внедорожнику удастся преодолеть водную преграду.
Попытка форсирования реки оказалась неудачной: автомобиль опрокинулся, десять человек, в том числе шестеро детей погибли. Тела были обнаружены рядом с перевернувшимся «УАЗом» — все жертвы ЧП захлебнулись в воде.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 8.55 12 июля. Выехавшая бригада уточняет число находившихся в злополучном «УАЗе» — не исключено, что их было больше десяти.
Напомним, ранее в России погибли туристы, которые ехали на цистерне бензовоза. Также пострадали жители городов в Сибири из-за небывалого наводнения, выхода рек из берегов и прорыва дамб.
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