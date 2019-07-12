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Россия убила тысячи наших сограждан. Что непонятно?
Украинский блогер самыми простыми и доходчивыми словами, практически на пальцах, перечислил аргументы, согласно которым современная Россия — враг Украины и всего украинского.
«Якщо ще до когось не дійшло.
То проартикулюю окремо:
Російська Федерація — наш ворог.
Російська Федерація захопила шмат нашої землі.
Російська Федерація вбила тисячі наших співгромадян. І продовжує вбивати щодня.
На окупованих територіях Російська Федерація душить все українське — вбиває, викрадає та катує активістів, закриває школи, бібліотеки, культурні центри.
Російська Федерація культивує ненависть до України та української мови, культури, ідеї.
Російська Федерація бере заручників — українців, які роками сидять в тюрмах і повільно там вмирають.
Російська Федерація підкуповує закордонних політиків, які мають шкодити інтересам України.
Російська Федерація витрачає мільярди на антиукраїнську пропаганду закордоном та в самій Україні, фінансує антиукраїнських агентів впливу всередині країни, має кишенькових політиків у Раді"…
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Ранее координатор организации «Стоп Террор» Семен Кабакаев, оценив ситуацию в стране, констатировал, что Донбасс вернется в Украину на условиях Путина. А командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что вражеская идеология «русского мира» проникает в Украину под разными обличьями.
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