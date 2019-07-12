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"Азов" захватил беспилотник боевиков на передовой (фото, видео)
На Донбассе в районе Светлодарской дуги бойцы «Азова» уже во второй раз в этом году захватили беспилотник боевиков «Элерон-3».
«Данный БПЛА входит в комплекс беспилотной разведки „Элерон“, который производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации (в Казани), и предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии. Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины», — говорится в сообщении.
По информации «азовцев», беспилотник такого типа корректировал огонь противника, когда на позициях погибли бойцы подразделения «Круглый» и «Максон», а также при обстреле кассетными боеприпасами калибра 152 мм жилых домов одного из поселков.
«По оперативным каналам была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА. Благодаря взаимодействию пехотных подразделений и специальных технических средств, после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности бойцов была осуществлена его вынужденная посадка», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Светлодарской дуги бойцы ВСУ сбили квадрокоптер боевиков, на карте памяти которого оказались фото и видео позиций российско-оккупационных войск и оператора дрона.
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