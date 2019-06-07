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«Круглый» и «Максон»: в «Азове» показали фото погибших на Донбассе бойцов (фото)
В «Азове» назвали имена воинов, погибших во время обстрела боевиками позиций ВСУ в районе Новолуганского на Светлодарской дуге.
Один из погибших — 28-летний полтавчанин Дмитрий Пругло (позывной «Круглый»). Он воевал в рядах «Азова» с 2014 года. Занимал должность замкомандира роты по работе с личным составом.
23-летний Максим Олексюк (позывной «Максон») пришел в полк в 2017 году.
Обстрел позиций ВСУ из вооружения крупного калибра в «Азове» назвали «преступлением, которое демонстрирует, что любые договоренности или с Россией, или с ее марионетками „ЛДНР“ ничего не стоят» и пообещали отплатить за побратимов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», волонтер Роман Доник сообщал, что артиллерию, из которой боевики нанесли удар по позициям ВСУ, вычислили еще несколько дней назад, но запрет открывать огонь «поступил из Киева».
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