Fake News как способ борьбы в бизнесе

Общество и люди

на заметку потребителю

За последние несколько лет Fake News стал одним из самых часто употребляемых терминов во всем мире. Мы видим как заказные новости могут влиять на курс валют, влиять на президентскую гонку или отношение к тому или иному политику. Мир всерьез обеспокоен, что неправдивая информация может не только навредить репутации человека или компании, но даже развязать третью мировую войну. Многие недооценивают силу интернет-СМИ, в свою очередь многие пользуются этим устраняя конкурентов или неугодных политиков. О том как сегодня обстоят дела с ложными новостями в Украине рассказал Камчатки Андрей, руководитель рекламного агентства «Инпрайм».

— Добрый день, Андрей. Так как вы напрямую связаны с рекламой крупных компаний и политиков, вы наверное не понаслышке знаете все о таком понятии как «фэйковые новости». Расскажите, кто и зачем их используют и на сколько они распространен.

— Добрый день. К сожалению, все чаще и чаще. В Украине не так давно компании и физические лица стали обращать внимание на свою репутацию в интернете. 5−7 лет назад только политиков волновало, что именно выдает поисковик по их ФИО или названию партии. В основном заказные статьи активно использовались для скрытой нативной рекламы или для улучшения имиджа компании. Сейчас многие понимают, что это очень эффективный инструмент для устранения конкурентов. Вы можете подмочить репутацию фэйковой новостью, отбить клиентов и даже нанести большой материальный ущерб .Если раньше прибегали к черному PR в основном политики, то сейчас эстафетную палочку взял крупный, средний и даже малый бизнес.

— На сколько большим может быть ущерб? Расскажете примеры из практики?

— Ущерб может быть просто колоссальным. Он может сопровождаться не только репутационными потерями, но и финансовыми, и исчисляться в десятках тысяч долларов. К сожалению, конкретных примеров я не могу вам дать, так как мы связаны соглашениями о неразглашении конфиденциальной информации наших клиентов, но я могу рассказать, как и в каких направлениях могут применяться механизмы устранения конкурентов гипотетически. Как правило, при выборе партнера в бизнесе тщательно изучается вся история компании, биография должностных лиц, с кем и когда данная компания работала. Для примера возьмем 2 компании «А» и «Б» из одной бизнес ниши.

Компания «А» размещает статьи от компании «Плюшкин и партнеры» о том, что компания «Б» недобросовестно выполняет свои обязательства. Параллельно выстраивается информационная кампания от лица сотрудников, которые пишут на сайтах-отзовиках о том, что заработную плату не выплачивают, руководители — некомпетентные, невыносимые условия работы, большая текучка кадров и т. п. Новость быстро распространяется среди целевой аудитории при помощи рекламы в Facebook, Goole Ads, попадая в поисковик Google на первые страницы. Далее потенциальный клиент при поиске информации о компании «Б» находит массу материалов, которые дают ему понять, что с компанией «Б» лучше не работать. Соответственно, компания «А» получает лояльность потенциальных клиентов и больше заказов.

Еще один пример, в каком-то районе существуют несколько ресторанов с одинаковым уровнем сервиса и диапазоном цен, конкурирующими между собой и использующими в борьбе любые «черные» методы. Так ресторан «А» размещает статью «Как ресторан „Б“ поздравил нас со свадьбой и отправил всех гостей в больницу, заразив сальмонеллой». Статья ретранслируется в Фейсбуке среди жителей района. Все дополняется нелицеприятными отзывами гостей и сотрудников на сайтах-отзовиках, что ситуация происходит не в первый раз, а еще бывшие лже-работники повествуют, что ресторан закупает просрочку, у персонала нет санкнижек, проблемы с тараканами и крысами и т. п. В итоге ресторан «Б» лишается клиентов, а ресторан «А» получает дополнительную прибыль в связи с увеличением притока новой аудитории. Теперь восстановить репутацию будет не просто.

В политике же креатив «черных» PR-технологий очень широк. Зачастую публикуют фейковые новости о благосостоянии семьи, коррупции, недостоверную информацию об уголовных делах, участие в рейдерских захватах, ДТП с пострадавшими. Такие инфоповоды быстро распространяются в СМИ и формируют негативное отношение к политику.

Грамотные пиарщики делят электорат на целевые группы: пенсионеров, молодежь, бизнесменов, молодых мам, чтобы согласно их ценностей и слабостей сформировать новость, которая максимально зацепит их чувства. Используются не только негативные новости, но и новости с эффектом «ложного ожидания», которые очень точечно работают с лояльными избирателями.

Например, выборы мэра в небольшом городе, где градообразующим предприятием является завод или фабрика, то есть каждый пятый человек работает на заводе. Публикуется статья о том, что мэр собирается увеличить зарплату всем работникам завода на 30%. Эта новость распространяется с помощью всех возможных каналов, это заставляет людей испытывать воодушевление. Но такое повышение не планируется, это людей разочаровывает и весь негатив будет ассоциироваться с мэром.

— А люди из шоу-бизнеса обращаются в ваше агентство?

— Да, обращаются. Люди из шоу бизнеса, госслужащие, медики. Например, карьерный рост госслужащих очень часто зависит от репутации. При выдвижении на пост судьи, как правило, рассматриваются кандидатуры с безупречной репутацией. Поэтому соперники, понимая кто еще будет претендовать на тот или иной пост, заблаговременно готовят разоблачительные статьи, чтобы максимально навредить оппонентам.

— Неужели заказчики таких статей не боятся ответственности? И как пропускают это в СМИ?

— К сожалению, законы Украины не совершенны. Это направление практически не регулируются. Заказчики статей выступают инкогнито, зачастую даже при судебном разбирательстве нельзя найти ответчика. СМИ, которые публикуют фейковые новости, в основном являются «сайтами-помойками». Они работают практически автономно, с помощью парсинга автоматически публикуют новые новости, имитируя активную деятельность. При этом их серверы находятся за рубежом, без идентификации владельцев, либо с недостоверными данными.

— И никак нельзя узнать, кто это сделал?

— Потерпевшая сторона обычно догадывается, кто и зачем все это делает, но одно дело догадываться, а другое — иметь доказательства, которые можно использовать в суде. В нашем случае есть опыт, когда мы с помощью расследования, судебных запросов находили заказчиков. Иногда сайты могут выдать своих заказчиков за вознаграждение.

— Если ответственные лица найдены, что дальше?

— Дальше суд. Если есть ответчик, то возможны и компенсация, и возбуждение уголовного дела. Все зависит от обстоятельств, вариантов очень много. Но в большинстве случаев ответчика просто невозможно найти.

— Как тогда можно бороться с фэйковыми новостями в в реалиях Украины?

— Прежде всего это заблаговременная оборона. Нужно понимать, если по названию вашей компании или ФИО в поисковике нет упоминаний, то любой материал, опубликованый о вас вашими конкурентами, автоматически попадает в ТОП выдачи Google или Яндекс. Свято место пусто не бывает, поэтому вам важно наращивать контент о вас и вашей компании, проводить так называемую белую компанию по репутационному маркетингу.

Если так случилось, что негатив уже опубликован, обратитесь к специалисту по SERM. Важно помнить, что не все статьи можно быстро убрать, бывают случаи, когда без судебного разбирательства не обойтись. Каждый случай уникален и требует отдельного анализа и подхода.

— Кто в основном обращается за услугами вашей компании, есть какая-то группа риска, которая наиболее подвержена атакам конкурентов? Это могут быть любые публичные люди и компании из разных ниш бизнеса. В последнее время чаще всего обращаются политики, застройщики, медицинские центры.

— Что вы еще можете посоветовать читателям?

— Хочу посоветовать тщательно изучать любые новости, особенно в социальных сетях. Обращайте внимание на ресурс, который публикует новости. Если вы видите рекламу, то посмотрите плашку группы, которая рекламирует новость. Например, если вы видите, что группа СТО или парикмахерских в соцсети рекламирует политическую новость, то стоит уже задуматься о качестве контента. Смотрите на качество первоисточника. Если вы видите и понимаете, что новость фейковая, не поленитесь отправить жалобу на данное объявление. Стоит также помнить, что крупные СМИ реже публикуют Fake News, хотя от этого никто не застрахован.

— Спасибо вам большое, вы рассказали много интересного.

— Спасибо за внимание. Желаю всем хорошего дня и поменьше Fake News.



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