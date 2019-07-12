«Проиграешь — убью тебя и твоих детей»: солдат застрелил сержанта из-за пари

Происшествия

Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил к 15 годам лишения свободы старшего солдата одной из воинских частей, дислоцирующихся в зоне АТО, за то, что тот расстрелял фельдшера той же части из-за пари. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе суда. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе конфликт между военнослужащими ВСУ закончился убийством.

— Эти события произошли еще в сентябре 2016 года. Между старшим солдатом и сержантом произошел спор о том, кто из них раньше уйдет на дембель. Так как никто из спорщиков не хотел уступать, то солдат предложил своему оппоненту необычное пари. В этом пари победит тот, кто первым окажется дома, а проигравший… должен умереть, — рассказали в суде.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», солдат сказал сержанту, что если проиграет он, то его оппонент может его застрелить. При этом даже якобы назвал свой адрес в Винницкой области, где он жил со своими двумя несовершеннолетними детьми. «Но если первым на дембель уйду я — приду, расстреляю тебя и твоих детей», — заявил спорщик.

Сержант отказался принимать такие условия пари, понимая всю их абсурдность. Тогда между военнослужащими завязалась драка. Вояк разняли сослуживцы.

Как вспоминает один из свидетелей тех трагических событий, солдат на какое-то время ушел, а потом вернулся с автоматом в руке.

Из свидетельских показаний: «Мы отмечали день рождения одного из наших бойцов. Сидели возле костра в палаточном городке. Только что поругались между собой старший солдат Власюк и наш фельдшер Яровенко. (фамилия потерпевшего изменена. — Авт.). Власюк предложил дурацкий спор, где проигравший должен был умереть. Была драка. Мы их разняли. Но Власюк не хотел успокаиваться. Сначала вернулся к костру с палкой. Когда мы отобрали у него палку, он ушел. Минут десять все было спокойно. Потом Власюк снова вернулся. Я не увидел в темноте, что он держит в руке автомат. (Власюк. — Авт.) Подозвал к себе фельдшера Яровенко. Тот подошел к солдату, а уже через мгновение мы услышали выстрел».

Как стало известно, из материалов уголовного производства, Власюк сначала ударил своего оппонента в спину ножом. А уже потом, когда фельдшер упал, выстрелил в него из автомата. На подмогу сержанту прибежали двое солдат из той же части. Один из них попытался вырвать автомат из рук Власюка, но получил ранение в ногу. Уже после этого Власюк подошел к лежащему на земле раненому сержанту Яровенко и выпустил в него очередь.

Осознав, что совершил преступление, Власюк решил покинуть воинскую часть. Пытавшимся его задержать сослуживцам он выпустил под ноги автоматную очередь.

Несколько часов спустя сбежавшего из воинской части в зоне АТО солдата задержала патрульная полиция. Автомата при нем не было. Как выяснилось, Власюк выбросил оружие, когда убегал.

На суде Власюк сказал, что причиной ссоры было то, что сержант его якобы унизил при всех. Но никто из свидетелей этого не подтвердил. Власюка приговорили сначала к 10 годам лишения свободы. Не согласившись с таким приговором, он подал апелляцию. Было принято решение провести новое расследование. На этот раз Власюк был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Про убийцу известно, что он ранее был судим за кражу, но выпущен досрочно и призван служить в зону АТО. У него есть боевая награда «За оборону Счастья». У убитого сержанта, которого в воинской части характеризовали исключительно с положительной стороны, остались двое маленьких детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в воинской части под Николаевым было обнаружено тело солдата срочной службы. По одной из версий, парень, едва заступив в караул, выстрелил из автомата себе в голову.

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