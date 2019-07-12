Юрий Горбунов закрутил роман с экс-"ВИА Грой"

Шоу-бизнес

Известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер, выпустившая ранее чувственный клип «Надежда», попробывала себя в новом амплуа — актрисы комедийного сериала. Она сыграла одну из главных ролей в сериале «Великі вуйки», в котором закрутила роман с главным героем Юрия Горбунова вуйком Иваном Петруком.



«Это моя не первая роль в кино, но первая комедийная. У меня до этого большинство картин были драматические, а в комедии есть своя специфика. Но я женщина с фантазией, поэтому в кадре стараюсь импровизировать и добавлять что-то от себя», — рассказала Надежда в «Сніданку» на 1+1.

в Сети уже возникли слухи о романе Горбунова и Мейхер, на что Надежда, мать троих детей, только посмеялась.



«Я вам скажу, что она не просто нас не ревнует, она даже нас благословила!», — сказала артистка.

В паузах между съемками Надя успевает уделять время балету. Кроме того, она берет уроки французского языка. Артистка говорит, что уже давно исполняет песни на французском, поэтому решили усовершенствовать свои знания и произношение. «У каждого человека может получаться что-то круто, когда ему это действительно нравится», — считает артистка.

Напомним, «Великі Вуйки» — это спин-офф сериала «Останній москаль», в котором зритель увидит уже известных героев — гуцулов из села «Великі Вуйки». По сюжету комедии инициативная группа во главе с сельским головой Микитюком приедет в Киев, чтобы добиться строительства дороги к их селу. В столице вуйки встретятся с новыми персонажами, роли которых сыграют Арам Арзуманян, Анна Кошмал, Инна Приходько и Артур Логай.

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