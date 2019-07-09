Шоу-бизнес

Ани Лорак в лапах манипулятора: поклонники опасаются, что певица откажется от своей карьеры

После того как известная украинская певица Ани Лорак подтвердила слухи о своем романе с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, она очень редко появляется в соцсетях, став намного более закрытой и таинственной. Это совершенно не по душе ее поклонникам, которые желают общаться со своим кумиром и следить за его жизнью, пишет VladTime.

Многие фанаты отмечают, что Лорак как будто «ушла в себя» именно тогда, когда закрутила роман с Глебом.

При этом молодой человек, похоже, не так уж и интересуется соцсетями — Instagram-аккаунт Егора найти невозможно. Не исключено, что артистка «пропала» из соцсетей по желанию нового жениха.

При этом такое можно вполне допустить, пишет автор статьи, особенно учитывая недавние комментарии трансформационного физиогномиста Леонида Золина, который изучил внешность Глеба и пришел к выводу, что молодой человек может прекрасно манипулировать людьми.

По словам эксперта, возлюбленный Лорак — рациональный и властный мужчина, который способен на резкие действия и суждения, а также умеет управлять людьми. Скандал — источник энергии для молодого человека, отметил физиогномист.

Выходит, Лорак оказалась в лапах настоящего манипулятора, который сможет управлять ею. Возможно, именно эта способность позволила Глебу задержаться в браке с певицей Tayanna.

Измены, разгульный образ жизни и побои стали главными причинами, по которым пара рассталась, как пишут СМИ. Хотя девушка не сразу решилась на развод с неверным мужем, который еще и поднимал на нее руку.

«Не исключено, что Глеб настоит на том, чтобы Лорак ушла со сцены. В последнее время певица не дает концерты и даже запустила свой аккаунт — это уже говорит о том, что она на поводу у жениха. Сейчас Каролиной управлять легче всего — исполнительница по уши влюблена в Егора, поэтому не станет ему отказывать в чем-то. „Зомбированная“ Лорак пойдет на все ради любовника — и даже откажется от карьеры из-за жениха, который не захочет делить певицу ни с кем», — говорится в статье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 14 июня Ани Лорак опубликовала совместный снимок с представителем компании Black Star Егором Глебом. Поклонники тут же пришли к выводу, что Лорак обрела счастье рядом с Егором. Звездам уже несколько дней приписывают роман, и теперь поклонники уверены, что артистка подтвердила новые отношения.

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