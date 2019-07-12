Украина

СМИ сообщили об обысках в Фискальной службе: стало известно, что ищет ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски в Государственной фискальной службе. Процессуальные действия осуществляются в рамках расследования дела, открытого после подписания мирового соглашения с компанией «Филипп Моррис». Напомним, ранее сотрудники ГБР и Национальной полиции проводили обыски в территориальном офисе Главного управления ГФС в Волынской области.

О подписании соответствующего соглашения распорядился и.о. председателя ГФС Александр Власов в начале декабря 2018 года. Теперь же проводится изъятие документов, связанных с подписанием соглашения, которое позволило табачной компании избежать налоговых претензий на 635 млн гривен, сообщает РБК Украина.

Инициаторы подписания мирного соглашения, в свою очередь, заявляли, что мирное урегулирование спора тогда позволило предотвратить предъявление иска к государству Украина и избежать значительных затрат в ходе инвестиционного арбитража.

Стоит отметить также, что в 2017 году Генеральная прокуратура расследовала дело о подкупе бывшего руководства Антимонопольного комитета в получении взяток от сигаретных монополистов.

Напомним, в конце июня следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. В числе фигурантов дела оказался бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.



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