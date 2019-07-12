- 17:05 Пассажиры в панике выпрыгивали на ходу: на спуске в Киеве у трамвая отказали тормоза
- 17:01 В Киеве представили экскурсионный тур по местам съемок нашумевшего сериала «Чернобыль»
- 16:58 Трамп попался на незнании анатомии и вызвал волну насмешек в сети
- 16:48 Киллером была девушка: в Сумах раскрыли попытку двойного убийства по заказу родственника жертв
- 16:48 «Барселона» купила чемпиона мира за 120 млн евро
- 16:43 Дело Маркива: итальянский суд приговорил украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы
- 16:34 Откопали труп из любопытства: кем оказалась чупакабра, убитая под Полтавой
- 16:32 В Берлине довольны разговором Зеленского с Путиным, хотят еще
- 16:30 Sea Breezе-2019: США готовы поддерживать страны — партнеры НАТО
- 16:30 Боевики на Донбассе стали чаще грабить мирное население, — разведка
- 16:29 Скандал вокруг памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти подал заявления в ГПУ и полицию
- 16:13 Допрос генпрокурора: Сарган объяснила, чего НАБУ хочет от Луценко
СМИ сообщили об обысках в Фискальной службе: стало известно, что ищет ГБР
Государственное бюро расследований проводит обыски в Государственной фискальной службе. Процессуальные действия осуществляются в рамках расследования дела, открытого после подписания мирового соглашения с компанией «Филипп Моррис». Напомним, ранее сотрудники ГБР и Национальной полиции проводили обыски в территориальном офисе Главного управления ГФС в Волынской области.
О подписании соответствующего соглашения распорядился и.о. председателя ГФС Александр Власов в начале декабря 2018 года. Теперь же проводится изъятие документов, связанных с подписанием соглашения, которое позволило табачной компании избежать налоговых претензий на 635 млн гривен, сообщает РБК Украина.
Инициаторы подписания мирного соглашения, в свою очередь, заявляли, что мирное урегулирование спора тогда позволило предотвратить предъявление иска к государству Украина и избежать значительных затрат в ходе инвестиционного арбитража.
Стоит отметить также, что в 2017 году Генеральная прокуратура расследовала дело о подкупе бывшего руководства Антимонопольного комитета в получении взяток от сигаретных монополистов.
Напомним, в конце июня следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. В числе фигурантов дела оказался бывший советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?