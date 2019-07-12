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Боевики на Донбассе стали чаще грабить мирное население, — разведка
На неподконтрольной Украине территории Донбасса резко возросло число вооруженных ограблений боевиками домов местных жителей. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута.
По его словам, в Главном управлении разведки связывают тенденцию с ухудшением морально-психологического состояния в подразделениях соединений и частей так называемых Первого и Второго артиллерийских корпусов Вооруженных Сил РФ. Это в свою очередь, связано с тем, что с начала июня в подразделениях российско-оккупационных войск была прекращена практика проведения мероприятий по предотвращению совершения военнослужащими преступлений и бесчинств против гражданского населения.
«Следствием этого стал стремительный рост количества случаев их причастности к разбойным нападениям и ограблениям домохозяйств местных жителей», — сообщил спикер Минобороны.
Он также констатировал, что на КПП боевиков участились случаи безосновательного изъятия оккупантами материальных ценностей и продовольственных товаров у граждан, прибывающих на оккупированную территорию.
Напомним, вечером 11 июля боевики обстреляли из запрещенного вооружения населенный пункт Чермалык. Один из снарядов упал во дворе частного дома, смертельно ранив его хозяина.
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