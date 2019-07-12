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Украина

Боевики на Донбассе стали чаще грабить мирное население, — разведка

16:30 12 июля 2019 19
Боевик
Инф. «ФАКТОВ»

На неподконтрольной Украине территории Донбасса резко возросло число вооруженных ограблений боевиками домов местных жителей. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута.

По его словам, в Главном управлении разведки связывают тенденцию с ухудшением морально-психологического состояния в подразделениях соединений и частей так называемых Первого и Второго артиллерийских корпусов Вооруженных Сил РФ. Это в свою очередь, связано с тем, что с начала июня в подразделениях российско-оккупационных войск была прекращена практика проведения мероприятий по предотвращению совершения военнослужащими преступлений и бесчинств против гражданского населения.

«Следствием этого стал стремительный рост количества случаев их причастности к разбойным нападениям и ограблениям домохозяйств местных жителей», — сообщил спикер Минобороны.

Он также констатировал, что на КПП боевиков участились случаи безосновательного изъятия оккупантами материальных ценностей и продовольственных товаров у граждан, прибывающих на оккупированную территорию.

Напомним, вечером 11 июля боевики обстреляли из запрещенного вооружения населенный пункт Чермалык. Один из снарядов упал во дворе частного дома, смертельно ранив его хозяина.

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