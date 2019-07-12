Появились фото последствий смертельного обстрела боевиками жилого сектора в Чемарлыке

Происшествия

В четверг, 11 июля, пророссийские боевики обстреляли поселок Чермалык на юге Донецкой области. В результате обстрела погиб мирный житель 1970 года рождения. Фото последствий обстрела мирного поселка опубликовали наблюдатели украинской стороны СЦКК.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, обстрел длился два часа — с 20:00 до 22:00. Огонь противник вел с направления населенного пункта Набережное, применив при этом артиллерию калибра 122 мм и минометы 82-го калибра. В результате взрывного ранения погиб мужчина 1970 года рождения.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала разрушения жилых домов и построек по улицам Кальмиусская и Первомайская.



Напомним, 10 июля на Донбассе на окраине населенного пункта Гранитное оккупанты подбили грузовик с украинскими военными, а 6 июля обстреляли пункт пропуска на линии разграничения.

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