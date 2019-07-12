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В Берлине довольны разговором Зеленского с Путиным, хотят еще
Диалог между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, который состоялся 11 июля в телефонном режиме, поприветствовали в Европе.
В частности, на брифинге в пятницу, 12 июля, представитель немецкого МИД Кристофер Бургер заявил: «Мы всегда четко давали понять, что приветствуем прямые переговоры с целью разрешения конфликта в Украине … Если мы хотим выполнения Минских соглашений, нам нужны прямые переговоры между их подписавшими».
Как сообщает «Укринформ», в Берлине убеждены, что этот формат переговоров является полезным.
О возможностях расширения «нормандской четверки», в которую кроме Украины и России, входят также Германия и Франция, то Бургер отметил, что никто пока не обращался к немецкой стороне с таким предложением.
Между тем, немецкий дипломат добавил, что переговоры по ситуации на востоке Украины проводятся в тесном контакте с американскими партнерами.
Отметим, в пятницу, 12 июля, в Париже проходит встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников, которые должны подготовить площадку для переговоров лидеров своих стран.
Напомним, телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны и продолжался 20 минут. Это была первая ознакомительная беседа двух президентов. В Кремле уже заявили, что разговор «носил прагматический характер».
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