Дело Маркива: суд в Италии хочет уголовного преследования украинского нардепа Маткивского

Украина

В ходе процесса над бывшим военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым итальянский суд решил направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского. Он выступал одним из свидетелей по резонансному делу. Напомним, суд приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы, невзирая на то, что прокуратура просила только 17 лет.

«Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского», — сообщил в сети глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Сообщение вызвало недоумение украинцев в сети.

«А может, их суд сразу переедет в Украину и там будет судить всех, кого захочет?» — задалась вопросом Oksana Yarish.

«В итальянском суде даже убийцы мафиози не имеют таких приговоров», — возмущена Liliya Kor.

Богдан Маткивский в 2014 году возглавлял подразделение Национальной гвардии Украины, удерживавшее оборону на горе Карачун возле Славянска. Ранее там служил Виталий Маркив.

Нацгвардеец был арестован в 2017 году аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери. Ему выдвинули обвинение о причастности к гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова.

В последнем слове на суде Маркив назвал себя украинским солдатом и патриотом и отказался признать свою вину.

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