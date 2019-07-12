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Дело Маркива: итальянский суд приговорил украинского нацгвардейца к 24 годам тюрьмы
В Италии суд города Павия приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. И это притом, что прокуроры просили для него 17 лет, а адвокаты — оправдать.
Об этом сообщает «Громадське» из зала суда. Напомним, что нацгвардейца обвинили в причастности к гибели на Донбассе в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, а также в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в своей последней реплике перед тем, как судьи отправились в совещательную комнату, Виталий Маркив заявил, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.
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