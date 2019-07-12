Деньги

На Западе подсчитали, сколько на самом деле должна стоить гривня

После того, как в последние несколько дней стоимость гривни по отношению к доллару росла, украинская национальная валюта в обновленном за июль Индексе Биг-Мака поднялась с предпоследнего на пятое место в конце списка самых недооцененных валют. Такой рейтинг опубликовало издание The Economist на июль 2019 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, а в США — 5,74 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 61,3% по сравнению с фактическим обменным курсом 25,65 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/доллар.

В пятерку самых недооцененных валют мира в июле 2019 года также вошли денежные единицы России, Малайзии, ЮАР и Румынии.

Переоцененной валютой является только швейцарский франк. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 14% дороже, чем в США.

Индекс Биг-Мака был разработан изданием The Economist в 1986 году. Благодаря Индексу Биг-Мака можно узнать является ли справедливой текущая стоимость каждой конкретной валюты, или она переоценена, или недооценена.

Отметим, Национальный банк Украины на 15 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,76 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 2576,0584 гривен за 100 долларов (-4,1253 гривен). При этом курс доллара на 12 июля составляет 2580,1837 гривен за 100 долларов.

Как писали «ФАКТЫ», в последние недели курс американской валюты по отношению к гривне медленно снижался и достиг минимума за последние два года. Одной из причин недавнего укрепления гривни эксперты называли успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет.

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