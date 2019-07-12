Украина

"Нужно заставить власть вести диалог с обществом": узник Кремля Карпюк обратился к украинцам из российской тюрьмы (видео)

Украинский политзаключенный Николай Карпюк, приговоренный российским судом к 22,5 годам заключения, записал видеобращение к соотечественникам.

«Сегодня существует общественный запрос на национальную консолидацию. Выборы очень скоро закончатся. Конечно, во время избирательной кампании идет обострение борьбы, противостояние, расслоение общества. Но после выборов необходимо устанавливать внутри общественный диалог. Нужно понять, что права не дают, права берут. Нужно четко помнить, что мы осознали на Майдане — народ является единственным носителем власти. И нужно заставлять власть идти на диалог с обществом. Другого пути в развитии Украины не существует», — сказал узник в видео, которое есть в распоряжении «Громадського».

Напомним, в конце мая 2017 года Верховный суд Чечни вынес приговор гражданам Украины якобы воевавшим на стороне боевиков Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. Клых получил 20 лет строгого режима, Карпюк — 22,5 года.

Обоих обвинили в ведении агрессивной войны против России на стороне Джохара Дудаева во время первой чеченской войны.

Правозащитный центр «Мемориал» установил, что дело против Карпюка и Клыха сфальсифицировано, а самих украинцев признал политзаключенными.

В конце октября 2017 Верховный суд РФ отказался пересмотреть приговор Карпюку и Клыху.

Николай Карпюк отбывает наказание в знаменитой тюрьме «Владимирский централ». Он не хочет встречаться с родственниками, считая что это небезопасно для них.

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