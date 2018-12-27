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Украинский узник Кремля отказался от встречи с родными из-за пыток
Украинский политзаключенный Николай Карпюк, который пять лет не виделся с семьей, отказывается от свидания с родственниками. О таком решении украинского узника рассказал его защитник Илья Новиков.
По его словам, когда в ФСБ Карпюка пытали, ему показывали фото сына и угрожали его похищением с целью организации пыток на глазах у отца. После этого он согласился подписать признание в том, что на самом деле не совершал.
«Николай сам настаивает, чтобы ни его жена, ни его сын Тарас, который уже пять лет его не видел, все-таки не ехали к нему на свидания, потому что он считает, что это для него небезопасно», — пояснил Новиков в эфире 5 канала.
Николай Карпюк был осужден военным судом в России в 2016 году. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался Станислав Клых. Обоих обвинили в ведении агрессивной войны против России на стороне Джохара Дудаева во время первой чеченской войны.
Клых в настоящее время отбывает назначенное ему наказание в тюрьме Верхнеуральска. После пыток у него появились проблемы с психикой.
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